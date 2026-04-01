Aureille

Atelier photo Les Alpilles par nature

Samedi 18 avril 2026 de 9h30 à 12h30.

Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 09:30:00

fin : 2026-04-18 12:30:00

Date(s) :

2026-04-18

Venez observez et photographiez pour mieux connaître et valoriser la biodiversité des Alpilles. Smartphones acceptés !

Atelier photo ❁ 15€/Personne

Les Alpilles par nature

Partez à la découverte des fleurs, des insectes et des paysages avec un photographe naturaliste. Observez et photographiez pour mieux connaître et valoriser la biodiversité des Alpilles. Smartphones acceptés !

Pour prolonger l’expérience, rendez-vous à l’exposition photo dans le village.

Avec David Tatin, Orbisterre .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and observe and take photos to learn more about and celebrate the biodiversity of the Alpilles. Smartphones welcome!

L’événement Atelier photo Les Alpilles par nature Aureille a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles