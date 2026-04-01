Atelier photo Les Alpilles par nature Aureille
Atelier photo Les Alpilles par nature Aureille samedi 18 avril 2026.
Aureille
Atelier photo Les Alpilles par nature
Samedi 18 avril 2026 de 9h30 à 12h30.
Annulé en cas de mauvais temps. Aureille Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 09:30:00
fin : 2026-04-18 12:30:00
Date(s) :
2026-04-18
Venez observez et photographiez pour mieux connaître et valoriser la biodiversité des Alpilles. Smartphones acceptés !
Atelier photo ❁ 15€/Personne
Les Alpilles par nature
Partez à la découverte des fleurs, des insectes et des paysages avec un photographe naturaliste. Observez et photographiez pour mieux connaître et valoriser la biodiversité des Alpilles. Smartphones acceptés !
Pour prolonger l’expérience, rendez-vous à l’exposition photo dans le village.
Avec David Tatin, Orbisterre .
Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 90 44 00 contact@parc-alpilles.fr
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English :
Come and observe and take photos to learn more about and celebrate the biodiversity of the Alpilles. Smartphones welcome!
L’événement Atelier photo Les Alpilles par nature Aureille a été mis à jour le 2026-04-10 par Parc Naturel Régional des Alpilles
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