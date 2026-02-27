Chantiers patrimoine de jeunes bénévoles Le castellas d’Aureille Aureille

Chantiers patrimoine de jeunes bénévoles Le castellas d’Aureille

Participez en tant que jeunes bénévoles au chantier de restauration du Castellas d’Aureille, du 18 au 25 avril !

Le Club du Vieux Manoir est une association française d’éducation populaire, fondée en 1952, qui œuvre depuis plus de 70 ans à la sauvegarde et à la mise en valeur du patrimoine. Pionnier dans l’organisation de camps-chantier-patrimoine, le Club invite des jeunes bénévoles à participer à la restauration de monuments historiques tout en vivant une expérience collective enrichissante partage, solidarité, apprentissage de savoir-faire traditionnels et vie en groupe sont au cœur de son projet. L’association agit partout en France et accueille chaque année des centaines de jeunes dès 14 ans autour de missions concrètes de conservation du patrimoine bâti.



Du 18 au 25 avril, le Club du Vieux Manoir organise un chantier de patrimoine au Castellas d’Aureille, au cœur de la magnifique région des Alpilles.

Ouvert aux ados et jeunes adultes (de 14 ans à 21 ans) intéressés par la restauration.

Sur ce chantier de jeunes bénévoles, les participants s’initient à des techniques telles que la taille de pierre et la maçonnerie traditionnelle dans un cadre convivial et formateur.

Au-delà du travail sur le monument médiéval, la vie collective, la découverte de la région et les échanges entre bénévoles font de cette semaine de vacances utiles une aventure humaine riche et motivante.



Informations et inscriptions sur le site du Club du Vieux Manoir. .

Aureille 13930 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Join us as young volunteers at the Castellas d’Aureille restoration project from 18 to 25 April!

