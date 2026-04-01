Atelier photographie sténopé adulte Cinéma Getari Enea Guéthary
Atelier photographie sténopé adulte Cinéma Getari Enea Guéthary samedi 25 avril 2026.
Guéthary
Atelier photographie sténopé adulte
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 14:30:00
fin : 2026-04-25 17:30:00
Date(s) :
2026-04-25
Découvrez le sténopé, premier procédé photographique, à travers un atelier mêlant fabrication et prises de vues. Une expérience immersive pour comprendre la lumière et créer ses propres images. Chaque participant repart avec son appareil. .
Cinéma Getari Enea 77 Rue de l’Église Guéthary 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 22 50 85
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English : Atelier photographie sténopé adulte
L’événement Atelier photographie sténopé adulte Guéthary a été mis à jour le 2026-04-03 par Office de Tourisme Pays Basque
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