Atelier Photos Place Robert Bézos Brocas

Brocas

Atelier Photos

Place Robert Bézos Broc’Art Brocas Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 18:30:00

fin : 2026-05-28 21:00:00

Date(s) :

2026-05-28

Atelier photos proposer par des passionnés. Nous en sommes à la 3ème édition, nous proposons des échanges entre passionnés, chacun apporte des idées pour les autres. Nous souhaitons garder un esprit convivial de ces échanges.

Thème du mois sur la composition.

Atelier photos proposer par des passionnés. Nous en sommes à la 3ème édition, nous proposons des échanges entre passionnés, chacun apporte des idées pour les autres. Nous souhaitons garder un esprit convivial de ces échanges.

Thème du mois sur la composition. .

Place Robert Bézos Broc’Art Brocas 40420 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 80 56 43 oeildebrocas@gmail.fr

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English : Atelier Photos

Photo workshop proposed by enthusiasts. Now in its 3rd year, we’re proposing exchanges between enthusiasts, with everyone contributing ideas for the others. We hope to keep these exchanges in a convivial spirit.

This month’s theme is composition.

L’événement Atelier Photos Brocas a été mis à jour le 2026-05-21 par OT Cœur Haute Lande