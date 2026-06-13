Atelier Phygital – Dessiner sur papier ou créer sur écran Maison de quartier du Dix Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-07 14:30 – 16:00

Gratuit : non Pour que cet atelier accessible à tous; tout en rémunérant équitablement les artistes du collectif Odonymes, nous vous proposons un prix raisonné. Choisissez le tarif qui correspond à vos possibilités :A la séance :Tarif Solidaire : 5 € (Étudiants, minima sociaux, petits budgets)Tarif Pivot : 12 € (Le prix juste, qui couvre exactement les frais de l’atelier)Tarif Soutien : 18 € ou plus (Pour soutenir le collectif et permettre le tarif solidaire)A l’année : (36 séances)Parce que la créativité s’inscrit dans le temps, nous vous proposons un engagement à l’année. Choisissez le tarif qui correspond à vos ressources en toute confiance :Tarif Solidaire : 180 € / an (soit 5 € la séance) Pour qui ? Petits budgets, étudiants, minima sociaux.Tarif Pivot : 360 € / an (soit 10 € la séance au lieu de 12 €) C’est quoi ? Le tarif d’équilibre. En vous engageant à l’année, vous bénéficiez de 6 séances offertes par rapport au prix au ticket.Tarif Soutien : 450 € ou plus / an (soit ~12,50 € la séance) Pourquoi ? Pour donner un coup de pouce au collectif Odonymes et co-financer la place d’un participant au tarif solidaire. Tout public

Dessiner sur papier ou créer sur écran ? Pourquoi choisir ! Le collectif Odonymes vous invite à mixer les plaisirs. Libérez l’artiste et le geek en vous : venez tester l’atelier phygital ! De 16 à 116 ans. Cet atelier est un espace safe, ouvert à tous les genres, à toutes les singularités et à tous les profils (neuroatypismes, handicaps visibles ou invisibles). Venez comme vous êtes !

Maison de quartier du Dix Nantes 44100

0666892208 https://artistes-odonymes.fr/



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