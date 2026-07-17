Oiseaux et sols aux Oblates, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Oiseaux et sols aux Oblates Mercredi 19 août, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Chaque espèce a ses habitudes pour nicher ou se nourrir. Le sol a donc directement un impact sur la diversité des oiseaux : cas concrets dans ce parc nantais !

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]

Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.