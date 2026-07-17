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Oiseaux et sols aux Oblates, Le Parc des Oblates, Nantes

mercredi 19 août 2026 · Le Parc des Oblates · Nantes

Oiseaux et sols aux Oblates, Le Parc des Oblates, Nantes

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Le Parc des Oblates
Adresse
Rue de la Brianderie, Nantes
Ville
44100 Nantes
Département
Loire-Atlantique

Oiseaux et sols aux Oblates Mercredi 19 août, 10h00 Le Parc des Oblates Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-08-19T10:00:00+02:00 – 2026-08-19T12:00:00+02:00

Chaque espèce a ses habitudes pour nicher ou se nourrir. Le sol a donc directement un impact sur la diversité des oiseaux : cas concrets dans ce parc nantais !

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Le Parc des Oblates Rue de la Brianderie, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 51 82 02 97 »}] [{« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda/parc-des-oblates-1850775 »}, {« link »: « https://medias-metropole.nantes.fr/s3fs-public/documents/2026-06/Biodivers%20ete%202026%20web.pdf »}, {« link »: « https://metropole.nantes.fr/que-faire-a-nantes/agenda?search=%22biodivers%C3%A9t%C3%A92026%22 »}]
Visite guidée dans le cadre de la programmation estivale Biodivers’été 2026.

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