Atelier Phygital – Dessiner sur papier ou créer sur écran, Maison de quartier du Dix, Nantes
lundi 7 septembre 2026 · Maison de quartier du Dix · Nantes
Informations pratiques
Atelier Phygital – Dessiner sur papier ou créer sur écran Lundi 7 septembre, 14h30 Maison de quartier du Dix Loire-Atlantique
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-07T14:30:00+02:00 – 2026-09-07T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-07T14:30:00+02:00 – 2026-09-07T16:00:00+02:00
Dessiner sur papier ou créer sur écran ? Pourquoi choisir !
Le collectif Odonymes vous invite à mixer les plaisirs.
Libérez l’artiste et le geek en vous : venez tester l’atelier phygital !
De 16 à 116 ans. Cet atelier est un espace safe, ouvert à tous les genres, à toutes les singularités et à tous les profils (neuroatypismes, handicaps visibles ou invisibles). Venez comme vous êtes !
Maison de quartier du Dix 10 Place des Garennes , Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://artistes-odonymes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « artistes.odonymes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0666892208 »}]
Atelier Phygital
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