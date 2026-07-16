Atelier Phygital – Dessiner sur papier ou créer sur écran, Maison de quartier du Dix, Nantes

Informations pratiques

Atelier Phygital – Dessiner sur papier ou créer sur écran Lundi 7 septembre, 14h30 Maison de quartier du Dix Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-07T14:30:00+02:00 – 2026-09-07T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-07T14:30:00+02:00 – 2026-09-07T16:00:00+02:00

Dessiner sur papier ou créer sur écran ? Pourquoi choisir !

Le collectif Odonymes vous invite à mixer les plaisirs.

Libérez l’artiste et le geek en vous : venez tester l’atelier phygital !

De 16 à 116 ans. Cet atelier est un espace safe, ouvert à tous les genres, à toutes les singularités et à tous les profils (neuroatypismes, handicaps visibles ou invisibles). Venez comme vous êtes !

Maison de quartier du Dix 10 Place des Garennes , Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://artistes-odonymes.fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « artistes.odonymes@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0666892208 »}]

Atelier Phygital