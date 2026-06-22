Marseille 8e Arrondissement

Atelier »Pieds dans l’eau »

Du 06/07 au 31/08/2026 le vendredi de 16h à 17h30.

Inscription obligatoire Voir créneaux disponibles dans le planning de réservation. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-06 16:00:00

fin : 2026-08-31 17:30:00

Date(s) :

2026-07-06

Découvrez la vie marine du Stade Nautique Florence Arthaud en pêchant des espèces locales avec un éducateur, avant de prolonger votre soirée lors des Vendredis au Stade Nautique .Enfants

Équipés d’épuisettes et de bacs transparents, depuis les pontons ou digues, l’activité consiste à pêcher les espèces présentes naturellement au sein du Stade Nautique, afin de les découvrir, les étudier et mieux comprendre la biodiversité méditerranéenne.



À l’issue de la séance, l’ensemble des spécimens sont remis à l’eau. Au cours de cette activité, nous vous présenterons également les Biohuts , nurseries à poissons installées au cœur du Stade Nautique.



Prolongez votre expérience avec nous, en famille ou entre amis, en profitant des Vendredis au Stade Nautique ! Ce rendez-vous familial est devenu incontournable durant l’Été Marseillais. Le stade nautique Florence Arthaud vous ouvre ses portes de 16h30 à 22h30. Au programme activités pour tous sur terre comme à flots, ambiance musicale et festive, foodtrucks sucrés et salés pour le goûter, l’apéro ou un encas à partager en bord de mer, jusqu’au dernier rayon de soleil.



INFORMATIONS PRATIQUES



► Lieu de rendez-vous



Stade nautique Florence Arthaud

6 promenade Georges Pompidou 13008 Marseille

Parking le plus proche Parking QPARK P1 Palm Beach Forfait journée à 5,20 €

Transport en commun Bus 19 et/ou 83 Arrêt Stade Nautique

Mobilité douce Station Le Vélo disponible devant le stade, ainsi que des arceaux à vélos à disposition.



► Inscriptions



Les inscriptions pour chaque créneau ouvrent à J-7, soit une semaine avant.

Voir calendrier de réservation



► Le jour de votre activité



Heure de rendez-vous nous vous donnons rendez-vous 15 minutes avant le début de votre séance à l’accueil du Stade Nautique (Bâtiment 3 Accueil ÉTÉ MARSEILLAIS / BIODIVERSITE )



Tenue pour profiter pleinement de votre séance, pensez à venir avec une tenue confortable, adaptée aux conditions météos de la journée: soleil, vent, pluie…

Protection contre le soleil et la chaleur une casquette et un t-shirt anti UV et/ou de la crème solaire respectueuse de la mer sont indispensables pour vous protéger du soleil, et n’oubliez pas votre gourde afin de rester bien hydraté tout au long de l’activité.



► Le Stade Nautique Florence Arthaud dispose d’infrastructures accessibles et adaptées à l’accueil de personnes en situation de handicap. Notre équipe est à votre disposition pour vous renseigner sur l’accessibilité des différentes activités proposées et prendre compte vos besoins spécifiques afin de vous accueillir dans les meilleures conditions. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 79 80 sensibilisation-mer@marseille.fr

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English :

Discover the marine life at the Florence Arthaud Water Sports Center by fishing for local species with an instructor, then continue your evening at the “Fridays at the Water Sports Center” events.

L’événement Atelier »Pieds dans l’eau » Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-22 par Ville de Marseille