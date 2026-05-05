3 X Festival Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

3 X Festival

Du vendredi 3 au dimanche 5 juillet 2026 jusqu’à 20h. Parc Chanot 114 Rond-Point du Prado Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03

fin : 2026-07-05 20:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Le 3XFestival revient au Parc Chanot à Marseille du 3 au 5 juillet 2026 pour une 4e édition spectaculaire 3 jours de basket 3×3 avec l’élite mondiale (World Tour, Women’s Series), des matchs intenses et un village festif gratuit.

Amateurs de sport, passionnés de basket ou curieux en quête d’une sortie estivale originale le 3XFestival revient à Marseille du 3 au 5 juillet pour une 4e édition encore plus spectaculaire.

Co-produit par Oreca Events et la Fédération Française de Basketball, cet événement incontournable transforme le Parc Chanot en véritable arène du basket 3×3, discipline rapide, urbaine et ultra spectaculaire.



Deux compétitions internationales d’exception

Pendant trois jours, Marseille accueille l’élite mondiale du 3×3 avec deux compétitions majeures

– FIBA 3×3 World Tour

– FIBA 3×3 Women’s Series

Au programme des matchs intenses, des actions spectaculaires et une ambiance électrique du premier au dernier panier.



Le programme à ne pas manquer

– Vendredi 3 juillet phases qualificatives des Women’s Series

– Samedi 4 juillet phases finales Women’s Series + qualifications du World Tour

– Dimanche 5 juillet phases finales du World Tour

Une occasion unique de voir les meilleures équipes du monde et de vibrer avec les Bleus.



Un village festif, gratuit et ouvert à tous

Le 3XFestival, c’est aussi une expérience à vivre au-delà du terrain

Terrains en accès libre avec initiations

Tournois amateurs pour révéler les talents de demain

Animations et activités toute la journée

Stands street food pour se restaurer et se rafraîchir

Une ambiance conviviale et estivale, idéale entre amis ou en famille.



Réservez votre place gratuitement sur le site web de l’événement à partir du 15 mai 2026 ! .

Parc Chanot 114 Rond-Point du Prado Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

The 3XFestival returns to Marseille?s Parc Chanot from July 3 to 5, 2026 for a spectacular 4th edition: 3 days of 3×3 basketball with the world?s elite (World Tour, Women?s Series), intense matches and a free party village.

L’événement 3 X Festival Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille