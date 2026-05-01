Festival Oh ! Ma Parole au [mac] Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Festival Oh ! Ma Parole au [mac]

Dimanche 10 mai 2026 à partir de 14h30. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-10 14:30:00

fin : 2026-05-10

Date(s) :

2026-05-10

Le Festival Oh ! Ma Parole vous donne rendez-vous au [mac].

Le festival Oh ! Ma Parole s’invite au [mac] musée d’art contemporain dimanche 10 mai.





> 14h30 15h30 [conte]

Balade contée familiale, en famille, dès 7 ans



> 15h30 15h45 [poésie]

Dure, jalouse et en colère, performance de Lola Colin, Pisourd(es) et les Beaux-Arts



> 16h00 16h45 [artiste en exploration]

Fine line avec Laurian Houbey

Une certaine exposition se demande où se loge la mémoire quand les détails ne sont plus directement accessibles ? Quelles danses écrire à partir des bruits de fond et des mouvements invisibles qui peuplent nos relations ? Est-il possible d’exposer une expérience sans s’exposer soi ?



> 17h00 17h15 [poésie]

ASSEMBLÉES DE FUTURISTES, Cie Lanterne rouge et La Cloche Assemblées de futuristes est un dispositif participatif de co-création mené avec La Cloche, proposant des ateliers d’écriture et d’échange pour imaginer collectivement des futurs désirables. Les participants y deviennent les membres d’un conseil poétique, un espace convivial pour rêver, écrire et inventer ensemble d’autres récits communs. Avec les bénévoles de La Cloche et Christophe Modica, Stéphanie Lemonnier, Elisa Desbrosses.



> 17h30 19h00 [poésie]

CARTE BLANCHE AU CENTRE INTERNATIONAL DE POÉSIE MARSEILLE (CIPM) avec Nadine Agostini, Lotfi Nia, Kaïl Vezza et des étudiant·es de l’ARC, Beaux-Arts de Marseille. La pratique d’écriture et recherche de Nadine Agostini croise poésie, journal intime et feuille d’humour. En 2016, elle crée la revue Bébé avec François Bladier.



> 19h15 19h45 [spectacle]

À FORCE DE DOUCEUR, Cie Lanterne Rouge Spectacle poétique et musical. Créons ensemble des futurs désirables ! Nous manipulons la dérision, la poésie et la pensée critique, sans hiérarchie ni ordre établi avec la joie collective comme énergie créative.

Avec Stéphanie Lemonnier et Christophe Modica



> 20h 21h [concert]

ISKA ET LE DERNIER JARDIN, BLEU YUZU. Conte-concert électro. Un voyage narratif et dansant aux sonorités électroniques et aux basses puissantes. Ce duo va faire vibrer vos cœurs-esprits-corps. Leur projet ancré dans un univers de contrastes s’inscrit dans des valeurs fortes écologie, révolution et tendresse radicale.

Avec Loup Bleu (Loup Natan Lefebvre) et Baboucan (Barbara Bourreau)



Gratuit

Ouvert à toutes et tous (dans la limite des jauges pour certains formats) .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

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English :

The Festival Oh! Ma Parole invites you to [mac].

L’événement Festival Oh ! Ma Parole au [mac] Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-05 par Ville de Marseille