Visite inaugurale avec Louisa Babari Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Visite inaugurale avec Louisa Babari

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 14h30. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:30:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le [mac] musée d’art contemporain accueille Louisa Babari du 15 mai au 6 décembre.

Visite inaugurale avec Louisa Babari jeudi 14 mai à 14h30 à l’occasion de sa présentation de son exposition AFRICA au [mac] musée d’art contemporain.



Découvrez les œuvres inspirées de l’Antiquité et des cultures berbère et numide et créées spécialement par l’artiste pour l’exposition.



Appelée AFRICA en référence à la déesse berbère et à l’histoire du continent, elle propose une expérience immersive mêlant œuvres photographiques, arts plastiques et sonores, qui convoque un bestiaire antique pour façonner un univers en dialogue avec les collections des Musées de Marseille.



Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain (PAC)







► Afin d’être certain(e) de pouvoir bénéficier de la visite complète de toutes nos salles d’exposition, nous vous invitons à contacter le Musée avant votre visite.



► Afin de favoriser l’accès à la culture pour toutes et tous, la Ville de Marseille rend gratuit l’accès aux expositions temporaires le premier jour de leur ouverture ainsi que chaque premier dimanche du mois.



► Toutes les visites et activités autour de l’exposition sont disponibles sur le site musees.marseille.fr .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Mac] musée d’art contemporain welcomes Louisa Babari from May 15 to December 6.

L’événement Visite inaugurale avec Louisa Babari Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-17 par Ville de Marseille