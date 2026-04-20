Performance de Yassine Boussaadoun Tour des Poètes Marseille 2026 Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Performance de Yassine Boussaadoun Tour des Poètes Marseille 2026

Jeudi 14 mai 2026 à partir de 14h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-14 14:00:00

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-14

Le [mac] musée d’art contemporain accueille le Printemps de l’Art Contemporain (PAC).

Artiste performeur, Yassine Boussaadoun crée des sports imaginaires avec des règles précises, organisant des compétitions sérieuses et humoristiques qui explorent la possibilitée de l’échec, jusqu’à engendrer un sentiment de réussite.



À travers ces sports absurdes, il transforme la compétition en un espace de liberté, de joie et d’amitié. Il aborde les notions habituellement rattachées à la compétition, détournées pour aborder la fragilité et la beauté de communautés rassemblées par le jeu.



Les artistes et poètes Yassine Boussaadoun, François Massut, Sandy Ott, Sarah Venturi et Maxime Viande courront au Tour des Poètes, une course cycliste imaginaire et poétique en plusieurs étapes, qui mène des poètes-coureurs à travers la France, avec des incursions dans le jardin des habitants pour leur offrir un moment de poésie.

Étape du jour Marseille.



Un partenariat [mac] et Centre photographique de Marseille.



Dans le cadre du Printemps de l’Art Contemporain (PAC). .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Mac] musée d’art contemporain hosts Printemps de l’Art Contemporain (PAC).

L’événement Performance de Yassine Boussaadoun Tour des Poètes Marseille 2026 Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-20 par Ville de Marseille