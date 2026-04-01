Opération Calanques Propres (23è édition) Cité des Arts de la Rue ruisseau des Aygalades 15e Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Opération Calanques Propres (23è édition)

Samedi 25 avril 2026 de 9h à 14h. Cité des Arts de la Rue ruisseau des Aygalades 15e Calanque de Marseilleveyre Stade de Luminy Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 09:00:00

fin : 2026-04-25 14:00:00

Date(s) :

2026-04-25

Calanques propres, la plus grande opération citoyenne de ramassage de déchets est de retour !

De la Côte Bleue à la Ciotat, de nombreuses structures variées unissent leurs forces pour un grand nettoyage citoyen, terrestre et marin, de notre littoral localEnfants

Calanques propres, la plus grande opération citoyenne de ramassage de déchets est de retour !

De la Côte Bleue à la Ciotat, de nombreuses structures variées unissent leurs forces pour un grand nettoyage citoyen, terrestre et marin, de notre littoral méditerranéen.



Coordonnée par l’association Mer-Terre, elle permet à tous les citoyens de rejoindre une opération de ramassage et aux associations et entreprises de proposer leur propres ramassages.



Plus qu’un ramassage, une opération de science participative !

Tous les déchets ramassés sont soigneusement identifiés et les données récoltées permettent d’avoir une vision à la fois plus globale et plus précise de cette pollution et leur analyse géostatistique est à la base des préconisations de réduction.



Ces informations acquises depuis des années contribuent aujourd’hui à la définition d’un plan de lutte contre les déchets abandonnés en partenariat avec le Parc national des Calanques. .

Cité des Arts de la Rue ruisseau des Aygalades 15e Calanque de Marseilleveyre Stade de Luminy Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Calanques propres, the world’s largest litter-picking operation, is back!

From the Côte Bleue to La Ciotat, a wide range of organizations are joining forces to clean up our local coastline, both on land and at sea

L’événement Opération Calanques Propres (23è édition) Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-13 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille