Marseille HydroContest by ENSM Stade nautique municipal Florence Arthaud Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Marseille HydroContest by ENSM

Mardi 28 avril 2026 de 11h à 18h.

Du mercredi 29 au jeudi 30 avril 2026 de 10h à 18h. Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-28 11:00:00

fin : 2026-04-28 18:00:00

Date(s) :

2026-04-28 2026-04-29

Marseille HydroContest by ENSM, un événement international pour imaginer et construire le transport maritime de demain, du 28 au 30 avril

Marseille HydroContest by ENSM est un événement international dédié à l’innovation maritime, à la performance énergétique et à la formation des ingénieurs et professionnels du secteur, qui se déroule du mardi 28 au jeudi 30 avril 2026 au Stade nautique municipal Florence Arthaud.



Pendant trois jours, étudiants, industriels, institutions et acteurs du maritime se réunissent autour de compétitions technologiques, de conférences et de rencontres professionnelles pour imaginer et construire le transport maritime de demain.



Cet événement est gratuit et ouvert au grand public sur inscription au préalable sur www.hydrocontest.fr



Programmation:



► 28 avril Vision & Institutions

11h 18h

Conférences Marines marchande et nationale revue navale de la flotte française dans l’action institutionnelle , labellisée dans le programme des 400 ans de la Marine nationale.



► 29 avril Cap sur les Voies du Maritime Journée découverte des métiers de la mer

10h 18h



Une journée ouverte à tous autour d’un parcours immersif pour découvrir les formations et les métiers du maritime et du paramaritime.

Un moment privilégié pour les jeunes en recherche d’orientation, les familles et le grand public souhaitant explorer les opportunités offertes par les filières de la mer.



► 30 avril HydroContest Tech Days

10h 18h



Une journée dédiée aux étudiants et aux professionnels avec tables rondes sur la décarbonation du transport maritime, rencontres avec les industriels, présentations de projets innovants et exposition d’acteurs du secteur.



Démonstrations et compétitions

Tout au long de l’événement, les équipes étudiantes présenteront leurs prototypes et participeront aux épreuves sur l’eau d’HydroContest Design, permettant au public de découvrir les innovations développées par les futurs ingénieurs du maritime.



Au cœur de l’événement, deux défis internationaux proposés aux étudiants



HydroContest Design une compétition de conception, construction et pilotage de prototypes de navires à échelle réduite visant à transporter une charge donnée en consommant le moins d’énergie possible.

HydroContest Retrofit Challenge un défi d’ingénierie appliquée basé sur un cas réel fourni par l’industrie maritime améliorer les performances énergétiques d’un navire existant. Ces défis permettent aux étudiants de confronter leurs solutions aux réalités techniques et opérationnelles du secteur maritime. .

Stade nautique municipal Florence Arthaud 6 Promenade Georges Pompidou Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Marseille HydroContest by ENSM, an international event to imagine and build tomorrow’s maritime transport, April 28-30

L’événement Marseille HydroContest by ENSM Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-15 par Ville de Marseille