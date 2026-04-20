Visites animées Folles époques Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Visites animées Folles époques

Vendredi 15 mai 2026 de 14h à 15h.

Samedi 23 mai 2026 de 15h30 à 16h30.

Samedi 30 mai 2026 de 14h à 15h.

Samedi 6 juin 2026 de 14h à 15h.

Samedi 20 juin 2026 de 14h à 15h.

Samedi 27 juin 2026 de 14h à 15h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 14:00:00

fin : 2026-06-06 15:00:00

Date(s) :

2026-05-15 2026-05-23 2026-05-30 2026-06-06 2026-06-20 2026-06-27

Visites animées autour de l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Une visite pour découvrir l’exposition comme les grands… mais avec plein de jeux et devinettes !



• En famille, à partir de 7 ans

• Durée 1h

• Sur réservation par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles. .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tours of the exhibition Art nouveau Art déco. Marseille au c?ur des styles exhibition at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visites animées Folles époques Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille