Visite animée À chacun son style Château Borély Marseille 8e Arrondissement

Marseille 8e Arrondissement

Visite animée À chacun son style

Vendredi 15 mai 2026 de 10h30 à 12h. Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15 10:30:00

fin : 2026-05-15 12:00:00

Date(s) :

2026-05-15

Visite animée autour de l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles au Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.Enfants

Des silhouettes d’objets sans décor et un peu tristes… Les enfants les parent de motifs somptueux et élégants inspires des œuvres observées dans l’exposition Art nouveau Art déco. Marseille au cœur des styles.



• Enfants 8-12 ans

• Durée 1h30

• Sur réservation par courriel chateau-borely-musee@marseille.fr, dans la limite des places disponibles. .

Château Borély 132 Avenue Clot-Bey Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Guided tour of the exhibition Art nouveau Art déco. Marseille au c?ur des styles exhibition at the Musée Borély Musée des Arts décoratifs, de la Faïence et de la Mode.

L’événement Visite animée À chacun son style Marseille 8e Arrondissement a été mis à jour le 2026-04-16 par Ville de Marseille