[ATELIER] Pitch commercial Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Angers

[ATELIER] Pitch commercial Jeudi 22 janvier 2026, 10h00 Chambre d’agriculture Pays de la Loire, Angers (49) Maine-et-Loire

Atelier gratuit pour les membres du club export, 50€ pour les non-membres du club export. Clôture des inscriptions le 21 janvier 2026.

Au programme

L’art de se présenter pour plus de performance commerciale et personnelle : découvrez les techniques pour élaborer un pitch commercial efficace, différenciant, structuré qui vous permet d’être mieux identifié par vos prospects et même vos clients.

Ce webinaire sera présenté par Laurence ALLOT, Dirigeante chez IDELA.

En savoir + sur le Club Export de Food’Loire

Contact

Pauline CABOT-BERLAND, chargée de mission filière vin.

Chambre d'agriculture Pays de la Loire, Angers (49) 9 rue André Brouard, angers Angers 49100 Maine-et-Loire Pays de la Loire

