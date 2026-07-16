Atelier plante à la loupe, Agrocité de Genevilliers, Gennevilliers

Informations pratiques

Atelier plante à la loupe Samedi 18 juillet, 15h00 Agrocité de Genevilliers Hauts-de-Seine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-07-18T15:00:00+02:00 – 2026-07-18T17:00:00+02:00

appeler le 06 12 06 69 98 pour s »inscire

Agrocité de Genevilliers 16 rue des Agnettes 92230 Gennevilliers Gennevilliers Hauts-de-Seine Île-de-France 06 75 05 45 45 http://www.urbantactics.org/projets/agrocite-gennevilliers/ https://www.facebook.com/AgrociteColombesGenevilliers/ [{« type »: « phone », « value »: « 06 12 06 69 98 »}] L’Agrocité est un espace commun à la fois jardin participatif et terrain d’expérimentation du vivre ensemble, dont la gestion est actuellement assurée par l’association Vergers Urbains en concertation avec les différents utilisateurs et partenaires du lieu. La partie jardin comprend parcelles collectives et individuelles, serre et verger partagés, composteur ouvert au public ; la partie bâtiment comprend une cuisine, une salle de réunion, un atelier, un espace de détente et discussion, une pépinière et des toilettes sèches. Ouvert à tous du mardi au samedi de 10h à 19h.

Métro Ligne 13, station Agnettes (5mn à pied)

Découverte des petits secrets et de l’anatomie des plantes

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