Atelier plantes médicinales Athesans-Étroitefontaine
Atelier plantes médicinales Athesans-Étroitefontaine samedi 30 mai 2026.
Athesans-Étroitefontaine
Atelier plantes médicinales
Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 10:00:00
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
Des plantes pour nous vous propose un atelier pour vous faire (re)découvrir les vertus du plantain ! N’hésitez pas à réserver votre place. .
Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 56 38 86
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English : Atelier plantes médicinales
L’événement Atelier plantes médicinales Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL