Athesans-Étroitefontaine

Atelier plantes médicinales

Athesans-Étroitefontaine Haute-Saône

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

Des plantes pour nous vous propose un atelier pour vous faire (re)découvrir les vertus du plantain ! N’hésitez pas à réserver votre place. .

Athesans-Étroitefontaine 70110 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 77 56 38 86

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English : Atelier plantes médicinales

L’événement Atelier plantes médicinales Athesans-Étroitefontaine a été mis à jour le 2026-05-20 par OFFICE DE TOURISME DE VILLERSEXEL