Connaître les plantes médicinales et acquérir une certaine autonomie pour prévenir et soulager les maux du quotidien : en prenant connaissance des propriétés et usages des plantes ainsi que leurs différentes formes galéniques, en observant les plantes sèches et si possible fraiches, en goûtant les plantes sous forme de tisane, en abordant les techniques de récolte et de conservation.

Atelier plantes médicinales du système cutané

Le samedi 30 mai 2026

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif : 25 euros sur réservation par mail : communerbe@gmail.com

Public jeunes et adultes. A partir de 13 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-30T17:30:00+02:00

fin : 2026-05-30T19:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-30T14:30:00+02:00_2026-05-30T16:30:00+02:00



communerbe@gmail.com



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