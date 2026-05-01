ATELIER PLANTES SAUVAGES ET DÉGUSTATION DE VIN Le Crès
ATELIER PLANTES SAUVAGES ET DÉGUSTATION DE VIN Le Crès samedi 30 mai 2026.
Le Crès
ATELIER PLANTES SAUVAGES ET DÉGUSTATION DE VIN
Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault
Tarif : 30.42 – 30.42 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-30
Date(s) :
2026-05-30
De la vigne à l’assiette ! Avec Marion Bonan
Partez en balade au coeur du Domaine Massillan à la découverte des plantes sauvages comestibles.
Touchez, sentez, cueillez… puis apprenez à les transformer lors d’un atelier cuisine simple et ludique, suivi d’une dégustation de vin du domaine.
De la vigne à l’assiette ! Avec Marion Bonan
Partez en balade au coeur du Domaine Massillan à la découverte des plantes sauvages comestibles.
Touchez, sentez, cueillez… puis apprenez à les transformer lors d’un atelier cuisine simple et ludique, suivi d’une dégustation de vin du domaine.
Au programme
– Balade découverte et cueillette plantes sauvages comestibles au Domaine.
– Atelier cuisine pour apprendre à les préparer des recettes simples et ludiques.
– Dégustation de vins du domaine, pour accompagner les recettes préparés.
Ateliers Plantes Sauvages & Dégustation de vin Domaine Massillan
Samedi 30 mai 2026
De 10h à 13h
30 € par personne sur réservation uniquement .
Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 67 04 46 76
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English :
From vine to plate! With Marion Bonan
Take a stroll through Domaine Massillan to discover edible wild plants.
Touch, smell, pick… then learn how to transform them in a simple, fun cooking workshop, followed by a tasting of Domaine Massillan wine.
L’événement ATELIER PLANTES SAUVAGES ET DÉGUSTATION DE VIN Le Crès a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER
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