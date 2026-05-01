Le Crès

ATELIER PLANTES SAUVAGES ET DÉGUSTATION DE VIN

Lieu-dit Carteirades Le Crès Hérault

Tarif : 30.42 – 30.42 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-30

Date(s) :

2026-05-30

De la vigne à l’assiette ! Avec Marion Bonan

Partez en balade au coeur du Domaine Massillan à la découverte des plantes sauvages comestibles.

Touchez, sentez, cueillez… puis apprenez à les transformer lors d’un atelier cuisine simple et ludique, suivi d’une dégustation de vin du domaine.

De la vigne à l’assiette ! Avec Marion Bonan

Partez en balade au coeur du Domaine Massillan à la découverte des plantes sauvages comestibles.

Touchez, sentez, cueillez… puis apprenez à les transformer lors d’un atelier cuisine simple et ludique, suivi d’une dégustation de vin du domaine.

Au programme

– Balade découverte et cueillette plantes sauvages comestibles au Domaine.

– Atelier cuisine pour apprendre à les préparer des recettes simples et ludiques.

– Dégustation de vins du domaine, pour accompagner les recettes préparés.

Ateliers Plantes Sauvages & Dégustation de vin Domaine Massillan

Samedi 30 mai 2026

De 10h à 13h

30 € par personne sur réservation uniquement .

Lieu-dit Carteirades Le Crès 34920 Hérault Occitanie +33 4 67 04 46 76

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English :

From vine to plate! With Marion Bonan

Take a stroll through Domaine Massillan to discover edible wild plants.

Touch, smell, pick… then learn how to transform them in a simple, fun cooking workshop, followed by a tasting of Domaine Massillan wine.

L’événement ATELIER PLANTES SAUVAGES ET DÉGUSTATION DE VIN Le Crès a été mis à jour le 2026-05-05 par 34 OT MONTPELLIER