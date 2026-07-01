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AGENDA · Loretz-d'Argenton

Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton

mercredi 15 juillet 2026 · Loretz-d'Argenton

Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
14:00:00
Adresse
60 Rue Saint-Vincent
Ville
79290 Loretz-d'Argenton
Département
Deux-Sèvres
Tarif
Gratuit

Loretz-d’Argenton

Atelier pliage de livres

60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :
2026-07-15

On recycle nos livres avec cet atelier de pliage qui a pour résultat un très joli hérisson. Cet objet
peut aussi servir de pense-bête.
On recycle nos livres avec cet atelier de pliage qui a pour résultat un très joli hérisson. Cet objet
peut aussi servir de pense-bête.
Gratuit- Sur inscription 10 ans et plus   .

60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49 

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English : Atelier pliage de livres

We’re upcycling our books with this origami workshop, which results in a very cute hedgehog. This craft
can also be used as a bookmark.

L’événement Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais