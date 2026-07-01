Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton
mercredi 15 juillet 2026 · Loretz-d'Argenton
Informations pratiques
Loretz-d’Argenton
Atelier pliage de livres
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 14:00:00
fin : 2026-07-15 16:00:00
Date(s) :
2026-07-15
On recycle nos livres avec cet atelier de pliage qui a pour résultat un très joli hérisson. Cet objet
peut aussi servir de pense-bête.
On recycle nos livres avec cet atelier de pliage qui a pour résultat un très joli hérisson. Cet objet
peut aussi servir de pense-bête.
Gratuit- Sur inscription 10 ans et plus .
60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49
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English : Atelier pliage de livres
We’re upcycling our books with this origami workshop, which results in a very cute hedgehog. This craft
can also be used as a bookmark.
L’événement Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais