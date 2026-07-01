Informations pratiques

Loretz-d’Argenton

Atelier pliage de livres

60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton Deux-Sèvres

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 14:00:00

fin : 2026-07-15 16:00:00

Date(s) :

2026-07-15

On recycle nos livres avec cet atelier de pliage qui a pour résultat un très joli hérisson. Cet objet

peut aussi servir de pense-bête.

On recycle nos livres avec cet atelier de pliage qui a pour résultat un très joli hérisson. Cet objet

peut aussi servir de pense-bête.

Gratuit- Sur inscription 10 ans et plus .

60 Rue Saint-Vincent Loretz-d’Argenton 79290 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 67 14 49

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English : Atelier pliage de livres

We’re upcycling our books with this origami workshop, which results in a very cute hedgehog. This craft

can also be used as a bookmark.

L’événement Atelier pliage de livres Loretz-d’Argenton a été mis à jour le 2026-06-30 par Maison du Thouarsais