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ATELIER PONEY DECOUVERTE SALECHAN Saléchan

ATELIER PONEY DECOUVERTE SALECHAN Saléchan mercredi 26 août 2026.

Lieu
SALECHAN
Adresse
Parc Nature et Faune Les jours Heureux
Ville
65370 Saléchan
Département
Hautes-Pyrénées
Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Heure de début
10:00:00
Tarif

Saléchan

ATELIER PONEY DECOUVERTE

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26 10:00:00
fin : 2026-08-26 12:00:00

Date(s) :
2026-08-26

Animation de 2 h, ouverte aux enfants de 4 à 10 ans, au cours de laquelle on apprend à aborder un poney, en prendre soin (pansage), faire des exercices ludiques sur le poney (voltige).

Sur réservation au 06 83 85 68 85
Tarif 15 € / personne

Animation à faire en famille )
Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.
Une aire de pique-nique est à votre disposition.
Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).
Découvrez la délicieuse boutique de producteurs locaux.   .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85 

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English :

A 2-hour activity open to children aged 4 to 10, during which you’ll learn: how to approach a pony, take care of it (grooming), do fun exercises on the pony (acrobatics).

Book on 06 83 85 68 85
Price 15 ? / person

Family activities )

L’événement ATELIER PONEY DECOUVERTE Saléchan a été mis à jour le 2026-06-22 par OT de Neste-Barousse|CDT65

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