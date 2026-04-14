Atelier Portage, Salle St Exupéry, Delme

Atelier Portage Mardi 21 avril, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00

Fin : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00

Atelier portage bébé avec les professionnelles de PSMI.

Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]

Atelier Portage bébé