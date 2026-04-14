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Atelier Portage, Salle St Exupéry, Delme

Atelier Portage, Salle St Exupéry, Delme

Atelier Portage, Salle St Exupéry, Delme mardi 21 avril 2026.

Lieu : Salle St Exupéry

Adresse : 57590 Delme

Ville : 57590 Delme

Département : Moselle

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Tarif : gratuit sur inscription

Atelier Portage Mardi 21 avril, 09h30 Salle St Exupéry Moselle

gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00

Atelier portage bébé avec les professionnelles de PSMI.

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Atelier Portage bébé

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