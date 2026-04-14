Atelier Portage, Salle St Exupéry, Delme
Atelier Portage, Salle St Exupéry, Delme mardi 21 avril 2026.
Atelier Portage Mardi 21 avril, 09h30 Salle St Exupéry Moselle
gratuit sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00
Fin : 2026-04-21T09:30:00+02:00 – 2026-04-21T11:00:00+02:00
Atelier portage bébé avec les professionnelles de PSMI.
Salle St Exupéry 57590 Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « phone », « value »: « 06.56.78.79.11 »}]
Atelier Portage bébé
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