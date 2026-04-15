Delme

Visite atelier Jeu (7-12ans)

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 10:00:00

fin : 2026-04-15 11:30:00

Date(s) :

2026-04-15

Une visite et un atelier imaginés en partenariat avec la Médiathèque Ludothèque de Delme, pour apporter un autre regard sur les œuvres de l’exposition Paroles, Paroles.

Animation gratuite de 7 à 12 ans.

Inscription auprès de la médiathèque 03 87 01 39 91.Enfants

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33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

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English :

A visit and workshop designed in partnership with Delme’s Médiathèque Ludothèque, to take a different look at the works in the Paroles, Paroles exhibition.

Free for ages 7 to 12.

Registration with the Médiathèque: 03 87 01 39 91.

L’événement Visite atelier Jeu (7-12ans) Delme a été mis à jour le 2026-01-07 par OT DU PAYS SAULNOIS