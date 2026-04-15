Visite atelier Jeu (7-12ans) Delme
Visite atelier Jeu (7-12ans) Delme mercredi 15 avril 2026.
Delme
Visite atelier Jeu (7-12ans)
33 rue Poincaré Delme Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-04-15 10:00:00
fin : 2026-04-15 11:30:00
Date(s) :
2026-04-15
Une visite et un atelier imaginés en partenariat avec la Médiathèque Ludothèque de Delme, pour apporter un autre regard sur les œuvres de l’exposition Paroles, Paroles.
Animation gratuite de 7 à 12 ans.
Inscription auprès de la médiathèque 03 87 01 39 91.Enfants
0 .
33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42
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English :
A visit and workshop designed in partnership with Delme’s Médiathèque Ludothèque, to take a different look at the works in the Paroles, Paroles exhibition.
Free for ages 7 to 12.
Registration with the Médiathèque: 03 87 01 39 91.
L’événement Visite atelier Jeu (7-12ans) Delme a été mis à jour le 2026-01-07 par OT DU PAYS SAULNOIS
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