La Matinée des Tout-Petits, Médiathèque, Delme

La Matinée des Tout-Petits Mercredi 27 mai, 09h30 Médiathèque Moselle

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T10:30:00+02:00

Fin : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T10:30:00+02:00

Médiathèque Impasse Saint Germain – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]

Venez partager un temps de lecture suivi d’un atelier sur un thème de saison avec vos enfants et ceux que vous accueillez, sur le thème des poissons.