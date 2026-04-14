La Matinée des Tout-Petits, Médiathèque, Delme
La Matinée des Tout-Petits, Médiathèque, Delme mercredi 27 mai 2026.
La Matinée des Tout-Petits Mercredi 27 mai, 09h30 Médiathèque Moselle
Sur inscription
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T10:30:00+02:00
Fin : 2026-05-27T09:30:00+02:00 – 2026-05-27T10:30:00+02:00
Médiathèque Impasse Saint Germain – Delme Delme 57590 Moselle Grand Est [{« type »: « email », « value »: « rpe@cc-saulnois.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06.26.74.03.71 »}]
Venez partager un temps de lecture suivi d’un atelier sur un thème de saison avec vos enfants et ceux que vous accueillez, sur le thème des poissons.
À voir aussi à Delme (Moselle)
- Passerelle 2026 Déclinaison de sons Médiathèque ludothèque intercommunale Delme 6 mai 2026
- Initiation à l’art contemporain pour les 6-12 ans Médiathèque ludothèque intercommunale Delme 13 mai 2026
- Sortie à la côte de Delme Delme 24 mai 2026
- Passerelle 2026 La saveur des lettres Delme 10 juin 2026
- Concert et finissage Paroles, paroles Delme 14 juin 2026