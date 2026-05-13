Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme, patrimoine local Delme

Delme

Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme, patrimoine local

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-11 14:00:00

fin : 2026-12-06 18:00:00

Date(s) :

2026-07-11

Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme et son patrimoine architectural. Un historique complet du bâtiment est à votre disposition à l’accueil.

Ancienne synagogue de style oriental et inaugurée en 1881, elle est conçue sur le modèle de la synagogue de Berlin. À Delme, l’architecte s’est en effet inspiré de cette architecture berlinoise, inaugurée à peine quelques années plus tôt. On retrouve le même type de coupole, la même entrée à arcades, les motifs géométriques…

Pendant la seconde guerre mondiale, la synagogue est en partie détruite par les Allemands. Les murs extérieurs subsistent et l’intérieur est reconstruit après guerre selon des lignes plus strictes ; par manque de moyens, la coupole d’origine est remplacée par un dôme de dimensions plus modestes.

Le dernier office a lieu à Delme en 1978 et la synagogue est définitivement fermée au culte en 1981, faute d’un nombre suffisamment élevé de pratiquants. La guerre et l’exode rural ont eu raison de la vie cultuelle des lieux.

Horaires d’ouverture

Du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Entrée libre et gratuite.Tout public

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33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

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English :

Self-guided tour of Delme’s former synagogue and its architectural heritage. A full history of the building is available at reception.

Inaugurated in 1881, the former synagogue was designed in the oriental style after the Berlin synagogue. In Delme, the architect drew his inspiration from the Berlin synagogue, inaugurated just a few years earlier. The same type of dome, the same arcaded entrance, the same geometric motifs?

During the Second World War, the synagogue was partly destroyed by the Germans. The exterior walls remained, and the interior was rebuilt after the war along stricter lines; for lack of funds, the original dome was replaced by a smaller one.

The last service was held in Delme in 1978, and the synagogue was finally closed to worship in 1981, due to insufficient numbers. The war and the rural exodus took their toll on worship life.

Opening hours

Wednesday to Sunday, 2pm to 6pm.

Free admission.

L’événement Visite libre de l’ancienne synagogue de Delme, patrimoine local Delme a été mis à jour le 2026-05-13 par OT DU PAYS SAULNOIS