Vernissage de l’exposition L’envers de l’ordinaire Delme

Delme

Vernissage de l’exposition L’envers de l’ordinaire

33 rue Poincaré Delme Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10 21:00:00

Date(s) :

2026-07-10

Le centre d’art vous convie à l’inauguration publique de sa nouvelle exposition, L’envers de l’ordinair.

Des navettes gratuites sont mises à disposition depuis Nancy et Metz (infos et rés. au 03 87 01 43 42).

L’envers de l’ordinaire est une exposition qui réunit pour la première fois Marianne Berenhaut (1934, Bruxelles) et Hana Miletic (1983, Zagreb). Dans ses sculptures, Berenhaut assemble des objets usuels qui se superposent, s’appuient ou se couvrent les uns les autres. Elle réalise également des Carnets-Collages. Miletic présente une œuvre textile issue de la série Untitled (Softwares). L’intervention relie les deux étages de l’ancienne synagogue de Delme et rompt la division historiquement genrée du lieu. Les œuvres des deux artistes dévoilent les gestes de soin et de réparation du quotidien et interrogent les rapports d’échelle qui façonnent notre regard.L’exposition Paroles, Paroles réunit six artistes dont les œuvres explorent les liens entre langage et les arts visuels. À travers des performances, des lectures et des entretiens, réels ou imaginés, ils et elles explorent les hybridations, adaptations et transformations de la parole, qui racontent notre époque.

Ouvert à tous et à toutes.Tout public

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33 rue Poincaré Delme 57590 Moselle Grand Est +33 3 87 01 43 42

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English :

The art center invites you to the public opening of its new exhibition, L?envers de l?ordinair.

Free shuttles are available from Nancy and Metz (info and booking: 03 87 01 43 42).

L’envers de l?ordinaire brings together Marianne Berenhaut (1934, Brussels) and Hana Miletic (1983, Zagreb) for the first time. In her sculptures, Berenhaut assembles everyday objects that overlap, support or cover each other. She also creates Carnets-Collages. Miletic presents a textile work from the Untitled (Softwares) series. The intervention links the two floors of Delme?s former synagogue, breaking down the historically gendered division of the site. The exhibition Paroles, Paroles brings together six artists whose works explore the links between language and the visual arts. Through performances, readings and interviews, both real and imagined, they explore the hybridizations, adaptations and transformations of speech that tell the story of our times.

Open to all.

L’événement Vernissage de l’exposition L’envers de l’ordinaire Delme a été mis à jour le 2026-05-14 par OT DU PAYS SAULNOIS