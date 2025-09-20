Atelier portrait au XVIIIe siècle, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Atelier portrait au XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Canon Calvados

Durée 1h, sur réservation à l’accueil, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00 Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 - 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez l’art du portrait au XVIIIe, costumez-vous et prenez la pose pour une photo souvenir.

Samedi à 15h, sur inscription à l’accueil, places limitées

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.

Découvrez l’art du portrait au XVIIIe, costumez-vous et prenez la pose pour une photo souvenir.

©ChateaudeCanon