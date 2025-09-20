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Atelier portrait au XVIIIe siècle, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

samedi 19 septembre 2026 · Château de Canon · Mézidon Vallée d'Auge

Atelier portrait au XVIIIe siècle, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Château de Canon
Adresse
Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d'Auge, France
Ville
14270 Mézidon Vallée d'Auge
Département
Calvados
Tarif
Durée 1h, sur réservation à l'accueil, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans.

Atelier portrait au XVIIIe siècle Samedi 19 septembre, 15h00 Château de Canon Calvados

Durée 1h, sur réservation à l’accueil, 6€ adultes, 2€ 6-18 ans, gratuit <6 ans. Dates et horaires de début et de fin (année - mois - jour - heure) : Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00 Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 - 2026-09-19T16:00:00+02:00

Découvrez l’art du portrait au XVIIIe, costumez-vous et prenez la pose pour une photo souvenir.
Samedi à 15h, sur inscription à l’accueil, places limitées

Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.
Découvrez l’art du portrait au XVIIIe, costumez-vous et prenez la pose pour une photo souvenir.

©ChateaudeCanon

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