Levez les yeux ! Atelier jardin sensoriel, Château de Canon, Mézidon Vallée d’Auge
vendredi 18 septembre 2026 · Château de Canon · Mézidon Vallée d'Auge
Informations pratiques
Levez les yeux ! Atelier jardin sensoriel Vendredi 18 septembre, 10h00, 11h00 Château de Canon Calvados
Durée 1h, 25 pers. max, complet.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T11:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T11:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00
Découvrons à travers les sens …
Un jardin c’est quoi ?
Ce sont des couleurs, des odeurs, des textures, mais aussi des goûts et des bruits.
A travers les Chartreuses, les carrés de jardins sensoriels et le parc, découvrez le jardin par les 5 sens… Une animation pour les petits qui s’adapte aux plus grands.
Notions abordées
Les 5 sens : la vue, l’odeur, le goût, le toucher puis l’ouïe
Sensations et expérience
Nature
Déroulement :
La visite commence par la traversée des Chartreuses ensemble splendide de dix jardins fleuris en enfilade.
Après cette déambulation parmi les fleurs, la visite s’arrête près de carrés de plantes à hauteur des enfants, et aborde le jardin à travers les 5 sens. Voir, puis sentir, les deux sens que l’on associe directement aux plantes, mais aussi goûter, toucher et même entendre. La visite se termine dans le parc, à l’écoute des bruits de la nature.
Lors de votre arrivée, vous pourrez choisir soit de suivre l’atelier jardins sensoriel, soit le jeu de piste en autonomie dans le parc.
Château de Canon Avenue du Château de Canon, 14270 Mézidon Vallée d’Auge, France Mézidon Vallée d’Auge 14270 Mézidon-Canon Calvados Normandie 0231206517 http://www.chateaudecanon.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.les-enfants-du-patrimoine.fr/visites/atelier-jardin-sensoriel-4057 »}] Domaine du XVIIIe siècle, classé au titre des monuments historiques. L’intérieur du château conserve de nombreux souvenirs du XVIIIe siècle.
Découvrons à travers les sens …
© Jardins du château de Canon
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