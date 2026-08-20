Atelier : Portraits au collodion humide, Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge, Romenay

Informations pratiques

Atelier : Portraits au collodion humide Dimanche 20 septembre, 15h00 Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge Saône-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion du bicentenaire de la photographie, découvrez le collodion humide, un procédé photographique inventé en 1851. Sophie Ramelet vous invite à assister à la réalisation de portraits selon cette technique historique, qui nécessite la préparation, la prise de vue et le développement de la plaque en quelques minutes. Si vous le souhaitez, vous pourrez également faire réaliser votre portrait et repartir avec une image unique, réalisée selon les méthodes des premiers photographes.

Écho au thème national 2026

En célébrant l’histoire de la photographie à travers un procédé emblématique du XIXᵉ siècle, cette animation s’inscrit pleinement dans le thème « Patrimoine de la photographie », mis à l’honneur à l’occasion du Bicentenaire de la photographie.

Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge Le Bourg, 71470 Romenay Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com À la ferme du Champ bressan, Romenay renoue avec son passé et vous invite à venir découvrir le destin des Romenayous mis en lumière à l’occasion de l’Exposition internationale de Paris en 1937.

La ferme du Champ bressan, construite au début du XVIIIe siècle, est constituée d’un remarquable ensemble architectural bressan composé de plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour et de son puits central.

Remontez le temps jusqu’au 23 août 1937 et laissez-vous plonger dans le quotidien des Romenayous. Grâce à une muséographie cédant la parole aux objets, associée à une médiation discrète et à un visioguidage moderne et élaboré, le passé se fera présent.

Portraits au collodion humide

©Sophie Ramelet