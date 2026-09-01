ATELIER PORTRAITS JEP 2026 Béziers

Informations pratiques

Béziers

ATELIER PORTRAITS MUSÉE FAYET CÔTÉ JARDIN JEP 2026

9 rue du Capus Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Prenez la pose et développez vous-même votre portrait en noir et blanc grâce à la magie de la photographie argentique !

Passez de l’autre côté de l’objectif lors d’un atelier original dans le jardin du musée. Accompagnés par les membres du collectif La Spire, découvrez la technique de la chambre photographique, prenez la pose et repartez avec votre portrait en noir et blanc, développé de vos propres mains. Une expérience artistique et immersive pour s’initier aux secrets de la photographie argentique. .

9 rue du Capus Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 81 60 musees@beziers.fr

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English : ATELIER PORTRAITS JEP 2026

Strike a pose and develop your own black-and-white portrait using the magic of film photography!

L’événement ATELIER PORTRAITS MUSÉE FAYET CÔTÉ JARDIN JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-30 par 34 ADT34