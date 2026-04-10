Atelier poterie au moussu moussu faim & soif Messanges
Atelier poterie au moussu moussu faim & soif Messanges mercredi 22 juillet 2026.
Messanges
Atelier poterie au moussu
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-22 09:30:00
fin : 2026-07-22 12:00:00
Date(s) :
2026-07-22
Modèle et peint ta tasse en argile, Pauline l’émaillera et la cuira pour toi. (A récupérer sous 1 mois)
Sur réservation, places limitées.
Les mains dans la terre et l’odeur du café…
Viens créer ta propre tasse en argile, la façonner puis la peindre, le tout autour d’un délicieux café au Café Moussu à Messanges.
Un instant doux, créatif et convivial à partager
Sur réservation, places limitées. .
moussu faim & soif 101 chemin du pey de l’ancre Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 55 04 50 lemoussu40@gmail.com
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English : Atelier poterie au moussu
Model and paint your own clay cup, and Pauline will glaze and bake it for you (to be picked up within 1 month)
Reservations required, places limited.
L’événement Atelier poterie au moussu Messanges a été mis à jour le 2026-04-10 par OTI LAS
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