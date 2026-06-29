Capform cours de gym Messanges
Capform cours de gym Messanges mardi 21 juillet 2026.
Messanges
Capform cours de gym
Salle de danse, rond point du bourg Messanges Landes
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21 09:30:00
fin : 2026-07-21 10:30:00
Date(s) :
2026-07-21
L’association Capform Messanges vous propose pendant les vacances scolaires d’été
– tous les mardis matins
– un cours de gym
– ouvert à tous/toutes.
Travail et bonne humeur assurés.
La salle n’étant pas très grande, réservez votre place la veille par téléphone.
L’association Capform Messanges vous propose pendant les vacances scolaires d’été
– tous les mardis matins
– un cours de gym
– ouvert à tous/toutes.
Travail et bonne humeur assurés.
La salle n’étant pas très grande, réservez votre place la veille par téléphone. .
Salle de danse, rond point du bourg Messanges 40660 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 21 26 73
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English : Capform cours de gym
During the summer school vacations, the Capform Messanges association offers
– every Tuesday morning
– a gym class
– open to all.
Hard work and good humor guaranteed.
As the hall is not very large, please reserve your place the day before by telephone.
L’événement Capform cours de gym Messanges a été mis à jour le 2026-06-23 par OTI LAS
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