Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein

Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein

Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein mercredi 12 août 2026.

Lieu : Mad'In Aquíu

Adresse : 48 rue du Commerce

Ville : 64360 Monein

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 12 août 2026

Fin : mercredi 12 août 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif :

Monein

Atelier poterie

Mad’In Aquíu 48 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 10:00:00
fin : 2026-08-12 12:00:00

Date(s) :
2026-08-12

Adultes et enfants sont invités à mettre joyeusement les mains dans la terre lors de ces ateliers créatifs où le plaisir
et la liberté d’expression sont les seuls mots d’ordre !

Sur réservation.   .

Mad’In Aquíu 48 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Atelier poterie

L’événement Atelier poterie Monein a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn

À voir aussi à Monein (Pyrénées-Atlantiques)