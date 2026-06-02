Soirée chants béarnais Domaine Bayard Monein

Monein

Soirée chants béarnais

Domaine Bayard 30 chemin Pierrette Monein Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28

Date(s) :

2026-07-28

Débutez votre soirée par une présentation du domaine, de ses vignes à son chai, pour comprendre l’élaboration

des vins du domaine. Après une initiation à la dégustation, partagez un repas tapas accord mets et vin 100% terroir vibrant au rythme des voix du groupe de chanteurs béarnais Los Esbarrits.

Repas Planche du terroir, assiette de 4 tapas (club sandwich du Sud- ouest, navette basquaise, wrap de truite des Pyrénées, Foccacia de jambon de Bayonne et brebis) et pastis d’Amélie.

Réservation obligatoire. .

Domaine Bayard 30 chemin Pierrette Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée chants béarnais

L’événement Soirée chants béarnais Monein a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn