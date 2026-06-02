Soirée chants béarnais Domaine Bayard Monein
Soirée chants béarnais Domaine Bayard Monein mardi 28 juillet 2026.
Monein
Soirée chants béarnais
Domaine Bayard 30 chemin Pierrette Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 19:00:00
fin : 2026-07-28
Date(s) :
2026-07-28
Débutez votre soirée par une présentation du domaine, de ses vignes à son chai, pour comprendre l’élaboration
des vins du domaine. Après une initiation à la dégustation, partagez un repas tapas accord mets et vin 100% terroir vibrant au rythme des voix du groupe de chanteurs béarnais Los Esbarrits.
Repas Planche du terroir, assiette de 4 tapas (club sandwich du Sud- ouest, navette basquaise, wrap de truite des Pyrénées, Foccacia de jambon de Bayonne et brebis) et pastis d’Amélie.
Réservation obligatoire. .
Domaine Bayard 30 chemin Pierrette Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 12 30 40 contact@coeurdebearn.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Soirée chants béarnais
L’événement Soirée chants béarnais Monein a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Coeur de Béarn
À voir aussi à Monein (Pyrénées-Atlantiques)
- Semaine Occitane Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein 5 juin 2026
- Spectacle Comment ça se danse Salle Maurice Bahurlet Monein 5 juin 2026
- Semaine occitane La MéMo Monein 5 juin 2026
- Visite de la ferme florale Casau Bon, Ferme Florale Casau Bon, Monein 5 juin 2026
- Comment ça se danse ?, Salle Maurice Bahurlet, Monein 5 juin 2026