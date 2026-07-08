Fêtes locales Monein
vendredi 31 juillet 2026 · Monein
Informations pratiques
Monein
Fêtes locales
Halles de Monein Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-31
14h Préparez vos cannes pour le concours de pêche à Parbayse (uniquement pour les enfants locaux, il faut aller chercher la carte de pêche au point vert, les cannes à pêche ne sont pas fournies)
18H00 Ouverture officielle des fêtes !
18H30 Bal Gascon, avec Papar’Óc.
20H30 Repas sous les halles animé par le duo Say yes
23H00 Concert sur la grande scène
01H00 BALPORE’S sur la grande scène
Repas sur réservation. .
Halles de Monein Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 21 30 06 comitefetesmonein@gmail.com
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English : Fêtes locales
L’événement Fêtes locales Monein a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Coeur de Béarn
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