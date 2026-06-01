Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein
Atelier poterie Mad’In Aquíu Monein vendredi 14 août 2026.
Monein
Atelier poterie
Mad’In Aquíu 48 rue du Commerce Monein Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-14 10:00:00
fin : 2026-08-14 12:00:00
Date(s) :
2026-08-14
Adultes et enfants sont invités à mettre joyeusement les mains dans la terre lors de ces ateliers créatifs où le plaisir
et la liberté d’expression sont les seuls mots d’ordre !
Sur réservation. .
Mad’In Aquíu 48 rue du Commerce Monein 64360 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 24 82 24 72
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English : Atelier poterie
L’événement Atelier poterie Monein a été mis à jour le 2026-06-01 par OT Coeur de Béarn
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