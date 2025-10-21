Atelier poterie Montrol-Sénard

Atelier poterie Montrol-Sénard mardi 21 octobre 2025.

24 Route de la Coulée Verte Montrol-Sénard Haute-Vienne

Tarif : 27 EUR

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-28

2025-10-21 2025-10-22 2025-10-23 2025-10-28 2025-10-29

Venez réaliser vos propres pièces ! Mettre les mains dans la terre, découvrir les sensations liées à la matière, apprendre différentes techniques pour libérer votre créativité. Techniques de fabrication proposées estampage, modelage, travail à la plaque, montage au colombins. Une fois la pièce réalisée, elle devra sécher et être cuite chez Florence qui vous contactera quand vous pourrez la récupérer. La pièce sera à décorer et à vernir ou patiner chez soi ou à venir décorer lors d'une seconde séance. Pensez à vous inscrire, le nombre de places est limité. Si vous souhaitez offrir un cadeau créatif, pourquoi ne pas offrir une carte cadeau ! Si vous êtes intéressé mais pas disponibles aux horaires proposés, n'hésitez pas à contacter l'artiste.

+33 6 99 01 36 80 florencepauletceramique@gmail.com

