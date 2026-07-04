Atelier poterie Ruelle de l’Arsenal Navarrenx
mercredi 5 août 2026 · Ruelle de l'Arsenal · Navarrenx
Informations pratiques
Navarrenx
Atelier poterie
Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 17:00:00
fin : 2026-08-05 19:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Atelier animé par Edwige Lavarini Céramiques et bidules, proposé aux familles du canton et aux vacanciers.
Ce sont des ateliers familiaux intergénérationnels qui accueillent adultes et enfants ensemble.
Les enfants non accompagnés ne sont pas gardés.
Chaque groupe familial ou amical (adultes et enfants) sera accueilli sur une même table et
aura à sa disposition le matériel nécessaire à l’atelier.
Les participants pourront repartir avec leurs réalisations ! .
Ruelle de l’Arsenal Arsenal Navarrenx 64190 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 38 00 33
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier poterie
L’événement Atelier poterie Navarrenx a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Navarrenx (Pyrénées-Atlantiques)
- Exposition photo L’Esprit visuel Yann VIGUIER Porte St‐Antoine, Escalier Droit, 1er ét Navarrenx 10 juillet 2026
- Soirée Anniversaire de l’Estanquet avec concert Navarrenx 10 juillet 2026
- Visite commentée Au temps de la reine Jeanne d’Albret (parcours A) Porte Saint-Antoine Navarrenx 11 juillet 2026
- Les bastions du son Navarrenx 13 juillet 2026
- Les bastions du son Navarrenx 14 juillet 2026