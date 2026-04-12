Atelier poterie Maison des Templiers Rives-en-Seine

Rives-en-Seine

Atelier poterie

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 14:00:00

fin : 2026-06-13 16:00:00

Date(s) :

2026-06-13 2026-07-11 2026-08-01 2026-09-13

Les artisans d’Art de la Maison des Templiers proposent des initiations à la poterie !

Façonnez votre objet en terre, pour ensuite le graver et le peindre. Viendrons ensuite les cuissons et nettoyage. Et vous pourrez enfin récupérer votre création.

A partir de 6 ans. .

Maison des Templiers Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 69 37 01 02

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English : Atelier poterie

L’événement Atelier poterie Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-05-12 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme