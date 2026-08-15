Atelier Au coeur de la ferme La Petite Ferme aux Merveilles Rives-en-Seine

mardi 18 août 2026 · La Petite Ferme aux Merveilles · Rives-en-Seine

Informations pratiques

Rives-en-Seine

Atelier Au coeur de la ferme

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-18 10:00:00

fin : 2026-08-18 11:15:00

Date(s) :

2026-08-18

Partagez un moment privilégié au plus près des animaux de la ferme grâce à une approche douce et respectueuse.

Au programme découverte, nourrissage et observation des animaux, pour une expérience conviviale et enrichissante à vivre en famille.

Une activité accessible à tous, idéale pour petits et grands.

Réservation obligatoire par SMS. .

La Petite Ferme aux Merveilles 1 Imp. de la Ravine Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 58 29 27 87

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English : Atelier Au coeur de la ferme

L’événement Atelier Au coeur de la ferme Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-08-03 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme