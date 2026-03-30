Marché de la brocante Quai Guilbaud Rives-en-Seine

Marché de la brocante

Quai Guilbaud Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-07-19

Date(s) :

2026-04-12 2026-05-17 2026-06-28 2026-07-19 2026-08-09 2026-09-06

Foire à la brocante et aux collections, en bord de Seine, à Caudebec-en-Caux 1 dimanche par mois à la belle saison

Sur le quai de Caudebec-en-Caux, les exposants proposent toutes sortes d’objets anciens ou de collection, d’antiquités ou de meubles vintage. .

Quai Guilbaud Caudebec-en-Caux Rives-en-Seine 76490 Seine-Maritime Normandie +33 6 78 07 78 98 phoenix-organisations@outlook.com

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English : Marché de la brocante

L’événement Marché de la brocante Rives-en-Seine a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de tourisme Caux-Seine Normandie tourisme