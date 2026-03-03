Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes

Atelier Poterie

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

2026-03-18

Atelier poterie en famille à 10h découverte des techniques de modelage et de décor, réalisation d’un objet.

Tarif: 40€/parent-enfant.

Rés: 06 47 19 98 65. Atelier du chemin des près .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65

