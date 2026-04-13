AU-TOUR DU POT !, L’ATELIER DU CHEMIN DES PRÉS, Saint-Martin-des-Combes

AU-TOUR DU POT ! Dimanche 28 juin, 10h00 L’ATELIER DU CHEMIN DES PRÉS Dordogne

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-28T10:00:00+02:00 – 2026-06-28T17:00:00+02:00

Présentation du processus de fabrication des poteries de l’atelier et démonstration de tournage.

L’ATELIER DU CHEMIN DES PRÉS 601 CHEMIN DES PRÉS DE LA ROQUE Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0647199865 »}]

De la terre au pot, en passant par le tour, comment fabriquer une poterie ! POTERIE ATELIER

L’atelier du Chemin des Près