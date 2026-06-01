Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes

Saint-Martin-des-Combes

Atelier Poterie

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-10

fin : 2026-06-10

Date(s) :

2026-06-10

Atelier poterie à 10h30 découverte des techniques de modelage et de décor, réalisation d’un objet.

Découverte poterie/modelage ou Initiation au tour (solo): 45€

Parent/enfant: 40€

Famille: 35€/pers

Rés: 06 47 19 98 65. Atelier du chemin des près .

L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65

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English : Atelier Poterie

L’événement Atelier Poterie Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-05-29 par Vallée de l’Isle en Périgord