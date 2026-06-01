Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes
Atelier Poterie L’atelier du chemin des prés Saint-Martin-des-Combes mercredi 10 juin 2026.
Saint-Martin-des-Combes
Atelier Poterie
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-10
fin : 2026-06-10
Date(s) :
2026-06-10
Atelier poterie à 10h30 découverte des techniques de modelage et de décor, réalisation d’un objet.
Découverte poterie/modelage ou Initiation au tour (solo): 45€
Parent/enfant: 40€
Famille: 35€/pers
Rés: 06 47 19 98 65. Atelier du chemin des près .
L’atelier du chemin des prés 601 Chem. des Prés de la Roque Saint-Martin-des-Combes 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 47 19 98 65
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English : Atelier Poterie
L’événement Atelier Poterie Saint-Martin-des-Combes a été mis à jour le 2026-05-29 par Vallée de l’Isle en Périgord