Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Ville-Close Concarneau

Concarneau

Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 15:00:00

fin : 2026-07-15 16:30:00

Date(s) :

2026-07-15

A travers l’exposition 11h55 au beffroi , les enfants explorent cet édifice emblématique dans ses dimensions historiques et symboliques.

En atelier, ils réalisent une carte postale avec le beffroi et repartent avec un souvenir de leur passage dans la Ville-Close.

Inscription à l’Office de Tourisme ou à la Maison du Patrimoine .

Ville-Close Maison du Patrimoine Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 50 37 18

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English : Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi

L’événement Atelier pour les 7/12 ans à l’ombre du beffroi Concarneau a été mis à jour le 2026-05-07 par OTC CCA