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Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC, UDOGEC 35, Rennes

samedi 3 octobre 2026 · UDOGEC 35 · Rennes

Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC, UDOGEC 35, Rennes

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
UDOGEC 35
Adresse
51 rue de Brest 3500 rennes
Ville
35000 Rennes
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif
Sur inscription

Atelier pour les nouveaux présidents d’OGEC Samedi 3 octobre, 09h30 UDOGEC 35 Ille-et-Vilaine

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T09:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

UDOGEC 35 51 rue de Brest 3500 rennes Rennes 35000 Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Ille-et-Vilaine Bretagne
Découvrez le rôle et le fonctionnement de l’OGEC et de l’UDOGEC lors d’une rencontre dédiée aux nouveaux Présidents.

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