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Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes

Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes

Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes jeudi 16 juillet 2026.

Lieu : Ferme de la héronière

Adresse : Rue de la Heronière, 35700 Rennes

Ville : 35700 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 16 juillet 2026

Fin : jeudi 16 juillet 2026

Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes Jeudi 16 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion et participation libre, sur inscription.

Atelier création en argile : impressions botaniques, abreuvoirs à oiseaux et/ou moulages de mains champignons

Venez réalisez des créations en argile : impressions de plantes, abreuvoirs à oiseaux ou réalisez vos empreintes de mains pour les transformer en champignons.
Retrouvez nous au jardin Miss’Terre, Ferme de la héronière.
Les réalisations pourront être récupérées à la fin du mois après cuisson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00

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Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine


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