Atelier créations en argile Ferme de la héronière Rennes Jeudi 16 juillet, 16h00 Ille-et-Vilaine

adhésion et participation libre, sur inscription.

Atelier création en argile : impressions botaniques, abreuvoirs à oiseaux et/ou moulages de mains champignons

Venez réalisez des créations en argile : impressions de plantes, abreuvoirs à oiseaux ou réalisez vos empreintes de mains pour les transformer en champignons.

Retrouvez nous au jardin Miss’Terre, Ferme de la héronière.

Les réalisations pourront être récupérées à la fin du mois après cuisson.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-07-16T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-07-16T19:00:00.000+02:00

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Ferme de la héronière Rue de la Heronière, 35700 Rennes Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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