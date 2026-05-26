L’été ça nous anime Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes
L’été ça nous anime Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes jeudi 16 juillet 2026.
L’été ça nous anime Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rennes 16 et 28 juillet Ille-et-Vilaine
Animation pour enfants, jeunes et familles gratuites
Animations en extérieures et gratuite sur les thématiques suivantes :
Sciences
Stop motion
Arts plastiques
Thâtre d’ombres
Spectacle vivant
Cirque
Philo
Nature
Ouvert à toutes et tous
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-07-16T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-07-28T19:00:00.000+02:00
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Rue de Châtillon, centre Alain Savary Rue de Châtillon, Rennes Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine
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